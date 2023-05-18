В центре Екатеринбурга сгорели две припаркованные иномарки Volkswagen

Пожар потушен в течение пяти минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром 18 мая сгорели две иномарки Volkswagen, которые были припаркованы на улице Малышева. Пожарные получили сигнал о происшествии в 10:40 по местному времени.

- На площади 10 квадратных метров повреждены кузов и салон двух автомобилей: Volkswagen Passat и Volkswagen Touareg. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар потушен в течение пяти минут. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 17 мая за день сгорели два BMW. Сначала иномарка вспыхнула на улице Черняховского. Сообщение пожарным поступило в 17:12.

- На площади один квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля BMW. Пожар потушен в течение четырех минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.