В Нижнем Тагиле с наркотиками задержали парня, судимого 17 раз

Подозреваемый заключен под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Нижнего Тагила 24-летнего парня задержали с 210 граммами синтетических наркотиков. Он приехал из Кировской области, чтобы делать закладки.

- Молодой человек признался оперативным сотрудникам, что решил подзаработать, приняв предложение в популярном мессенджере о работе курьером по закладке наркотиков. В Нижний Тагил приехал по указанию своего куратора, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Действуя в соответствии с полученными от работодателя инструкциями, он снял посуточно квартиру, затем забрал оптовую закладку по указанным ему координатам. Разделить наркотики на дозы он не успел. Сотрудники полиции задержали его на выходе из арендованной им квартиры.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный ранее уже 17 раз привлекался к уголовной ответственности за мелкое хищение, кражи и грабежи.

Следственным подразделением отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

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