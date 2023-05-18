Карантинный вредитель, найденный в лимонах, представляет большую опасность для посадочного материала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область из Африки прислали зараженные лимоны. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, агрономы референтного центра при исследовании образцов обнаружили на цитрусах карантинного вредителя плодовых культур - красную померанцевую щитовку.

- Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Основные поражаемые культуры: цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), роза, олива европейская. Жизнедеятельность щитовки вызывает ослабление растений, снижение урожайности и товарной ценности плодов.

Также специалисты отметили, что этот карантинный вредитель представляет большую опасность для посадочного материала, а вот зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск.

В итоге эксперты разрешили ввоз трех тонн африканских лимонов в Свердловскую область.

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