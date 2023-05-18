Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года полицией Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алла Пугачева и Наина Ельцина написали характеристику на Евгения Ройзмана*, которого судят за дискредитацию армии России по статье 280.3 УК. Об этом в ходе заседания заявил адвокат иноагента Владислав Идамжапов. Примечательно, что сам Ройзман* отказался давать показания, после чего суд объявил перерыв перед прениями.

Ранее против бывшего мэра показания дали показания два ветерана. Они осудили Ройзмана* за слова о спецоперации в речи от 1 июля 2022 года на YouTube-канале.

- Знаю Ройзмана по фонду «Город без наркотиков», лично не встречались. В 2022 году посмотрел ролик. Меня расстроило, что Женя выставляет страну в неприглядном виде. Негатив об армии мне не понравился. Я тоже служил, воевал в Афганистане. Сам слежу за ходом СВО с первого дня, - заявил свидетель обвинения.

Отметим, что на заседание суда также приехал Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и общественница Нюта Федермессер.