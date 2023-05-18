В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который отреставрирует особняк под шахматную академию

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В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который отреставрирует особняк на Малышева, 58 под шахматную академию. Конкурс выиграла компания «Юнивест-Строй», указано на сайте госзакупок.

На работы из областного бюджета на работы выделили 212 миллионов рублей.

Подрядчик должен будет восстановить металлические, деревянные и декоративные элементы культурного объекта регионального значения, а также приспособить здание для современного использования. Работы по реставрации здания планируют провести в три этапа и завершить до 1 июля 2025 года.

Ранее «Юнивест-Строй» занимался реставрацией екатеринбургского Театра кукол и Оперного театра.

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