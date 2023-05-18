Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде завершили поиски семилетней девочки, не вернувшейся домой с прогулки 17 мая. Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

- Найдена, жива! Обнаружена поисковым отрядом Прорыв. Огромное спасибо всем за помощь в поиске, - сообщили в группе во «ВКонтакте» отряда.

Напомним, в свердловском поселке Нейво-Рудянка начались поиски 27-летнего мужчины. О местонахождении Александра Молчанова ничего не известно с 13 мая. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синий свитер с орнаментом, темно-зеленые спортивные штаны, бело-коричневые мокасины и красную кепку.

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