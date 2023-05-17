Председатель СК России попросил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России заинтересовался случаем свердловчанки, которой сломали челюсть в стоматологии. Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установлении обстоятельств оказания медпомощи. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в ведомстве.

В Верхней Пышме 85-летней пенсионерке в стоматологической клинике сломали челюсть. Известно, что женщина обратилась в больницу из-за тревожащего ее больного зуба. Во время процедуры удаления зуба, женщина получила травму, ей повредили челюсть.

После инцидента свердловчанка обратилась в другую больницу, чтобы решить появившуюся проблему. Следственный комитет по Свердловской области уже начал устанавливать обстоятельства произошедшего.

- В рамках проверочных мероприятий следователем СК России будут установлены все обстоятельства случившегося, и ситуации будет дана объективная правовая оценка, - рассказали в свердловском СК.

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