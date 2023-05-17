Полиция Нижнего Тагила разыскивает пропавшую без вести 40-летнюю женщину

Дома у свердловчанки остались две дочери. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 40-летнюю женщину, пропавшую летом 2021 года. Жительница села Бродово Татьяна Дурницина несколько лет не выходит на связь с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полицию еще в мае обратилась сестра пропавшей женщины. На попечении у нее остались две девочки родственницы. Их мать совсем не заботилась о них, а также злоупотребляла спиртным.

- Сотрудники полиции проводят необходимые розыскные мероприятия, но на сегодняшний день данных о том, где может находиться непутевая мамаша, пока нет, - рассказали в МВД.

Если вам известно, где может находиться Татьяна Дурницина, сообщите об этом в дежурную часть № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-63-02.

Ранее в свердловском поселке Нейво-Рудянка начались поиски пропавшего 27-летнего мужчины. О его местонахождении ничего не известно с 13 мая.

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