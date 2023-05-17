В Екатеринбурге на ВИЗе загорелась квартира

На месте работают 17 спасателей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся жилой многоэтажный дом. На Репина, 105 в одной из квартир на седьмом этаже начался пожар. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила 17 мая в 22:38. На место прибыли пять пожарных машин и 17 огнеборцев. До приезда спасателей 40 жителей дома эвакуировались самостоятельно, из них семь – дети.
- Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в МЧС.
Огонь охватил 15 квадратных метров. Уже в 22:50 пожарным удалось локализовать пожар. Еще спустя полчаса возгорание было полностью потушено.
Ранее в поселке под Нижними Серьгами произошел пожар. Спасатели выехали на тушение сухой травы, как оказалось, огонь распространился на площади в 270 гектаров. Ликвидация возгорания заняла у огнеборцев восемь часов. Как оказалось, причиной пожара стал поджог. Злоумышленника задержали спасатели. Его передали правоохранительным органам.
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