В Нижнем Тагиле менеджеру по туризму не выплачивали зарплату

Трудовые права свердловчанки защитили в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле женщина, работающая менеджером по туризму, не получала часть зарплаты. За время работы образовалось задолженность. Трудовые права свердловчанки защитили через суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С августа по ноябрь 2021 года тагильчанка работала в туристическом агентстве. Работодатель не заключил с ней трудовой договор, а зарплата была ниже минимального размера оплаты труда. Деньги женщина получала наличными. Позже начальство и вовсе стало отрицать то, что свердловчанка работала в компании.

- На основании полученных при проведении проверки письменных доказательств, объяснения свидетеля, подтверждающих факт осуществления работником трудовой деятельности с ведома и по поручению руководителя туристического агентства, прокурор Ленинского района г. Нижний Тагил направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования. А с ответчика взыскали задолженность в размере шести тысяч рублей. Также бывший работодатель выплатил женщине моральную компенсацию - 10 тысяч рублей.

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