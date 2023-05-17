Других пострадавших в результате инцидента нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 42-летний мужчина погиб в пожаре, надышавшись угарным газом. Трагедия произошла в жилом доме на Ленинградском проспекте вечером 17 мая. По предварительным данным, в происшествии нет следов криминала.

- Опрашиваются возможные очевидцы, тело умершего мужчины будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти. Очаг и точная причина возгорания также устанавливаются, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерия Горелых, других пострадавших в результате инцидента нет. О данном ЧП рассказала соседка, которая услышала шум свистка чайника и, выглянув в окно, увидела задымление. Все случилось в двухкомнатной квартире на пятом этаже.

Бригада скорой увезла пострадавшего в больницу, где он и скончался. По одной из версий, пожар произошел из-за короткого замыкания в холодильнике.