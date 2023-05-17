Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 16:50

В Нижнем Тагиле 42-летний мужчина погиб в пожаре, надышавшись угарным газом

Трагедия произошла в жилом доме на Ленинградском проспекте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Других пострадавших в результате инцидента нет

Других пострадавших в результате инцидента нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 42-летний мужчина погиб в пожаре, надышавшись угарным газом. Трагедия произошла в жилом доме на Ленинградском проспекте вечером 17 мая. По предварительным данным, в происшествии нет следов криминала.

- Опрашиваются возможные очевидцы, тело умершего мужчины будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти. Очаг и точная причина возгорания также устанавливаются, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерия Горелых, других пострадавших в результате инцидента нет. О данном ЧП рассказала соседка, которая услышала шум свистка чайника и, выглянув в окно, увидела задымление. Все случилось в двухкомнатной квартире на пятом этаже.

Бригада скорой увезла пострадавшего в больницу, где он и скончался. По одной из версий, пожар произошел из-за короткого замыкания в холодильнике.