Екатеринбурженке грозит срок за трату денег с чужой карты

На свердловчанку завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга грозит срок за украденные с чужого банковского счета деньги. Женщина воспользовалась найденной картой и потратила с нее средства. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

15 мая в отдел полиции обратилась 24-летняя екатеринбурженка. Она рассказала, что с ее утерянной карты произошли списания за покупки, которые она не совершала. Всего со счета пропало около пяти тысяч рублей.

- Накануне в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, чужой картой пользовалась другая екатеринбурженка 40 лет. Женщина нашла кредитку на улице Щербакова, а затем отправилась на шопинг, оплачивая покупки чужой картой. После этого она выкинула кредитку. На женщину завели уголовное дело за кражу. Теперь свердловчанке грозит до шести лет лишения свободы.

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