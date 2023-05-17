Перекрытие участка трассы «Пермь – Екатеринбург» в районе Ревды отложили почти на неделю

В ФКУ «Уралуправтодор» напомнили, что будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перекрытие на ремонт участка федеральной трассы «Пермь – Екатеринбург» в районе Ревды перенесли почти на неделю. Ранее сообщалось, что отрезок в границах 316 километра магистрали закроют 17 мая.

- Перекрытие автодороги переносится на 23 мая, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В ФКУ «Уралуправтодор» напомнили, что будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления.

- При этом проезд будет возможен через съезды транспортной развязки по круговому движению. Работы продлятся до осени 2024 года. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Изначально движение через путепровод планировали закрыть 11 мая, но это могло привести к пробкам на федеральной трассе.