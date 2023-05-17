В Алапаевске местный житель потерял больше 140 тысяч, наткнувшись на мошенников в интернете

Заявитель выполнил все инструкции «специалистов» и установил специальное приложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 56-летний местный житель потерял больше 140 тысяч, наткнувшись на мошенников в интернете, как оказалось, мужчина хотел заработать на инвестициях. В начале мая он увидел рекламу о быстром заработке в одной из финансовых компаний.

- Его предложение заинтересовало, после чего мужчина прошел по ссылке и оставил свои контактные данные. На следующий день ему позвонила женщина, которая преставилась сотрудником инвестиционного фонда, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Заявитель выполнил все инструкции «специалистов», установил специальное приложение и начал переводить деньги на указанные ему реквизиты. Первоначальная сумма отправления составила 10 тысяч рублей, постепенно вложения начали расти.

- Вскоре он увидел, что с его банковских карт были осуществлены неизвестные переводы денежных средств на неизвестные ему счета, а также отправлена заявка на оформление кредита. Тогда мужчина понял, что приложение предоставило злоумышленникам удаленный доступ к его телефону, - уточнили в полиции.

Общая сумма ущерба составила 145 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».