В Кольцово 39-летнего жителя Забайкалья оштрафовали за курение в самолете

Нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили три административных протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово 39-летнего жителя Забайкалья оштрафовали за курение в самолете. Инцидент произошел 16 мая на воздушном судне, которое прибывало рейсом «Чита - Екатеринбург».

- В салоне находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Данный пассажир во время полета выражался грубой нецензурной бранью и курил в туалетной комнате воздушного судна. На замечания бортпроводников мужчина не реагировал, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили три административных протокола за курение в неположенном месте, невыполнение требований командира воздушного судна и мелкое хулиганство.

В общей сложности ему назначены штрафы на сумму 2500 рублей.