Мужчину силой отвели в автомобиль и увезли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое неизвестных похитили человека на глазах прохожих. Инцидент произошел вечером 16 мая на улице Родонитовой, недалеко от дома № 18. Очевидцы рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что мужчину силой отвели в автомобиль и увезли.

В это время мимо проходили люди, но никто не попытался помочь.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 12 УМВД России по городу Екатеринбургу, проводятся проверочные мероприятия, - уточнили в полиции.

Напомним, в марте в центре Екатеринбурга автоинспекторы задержали иномарку, на которой пытались похитить человека. По предварительным данным, полностью тонированный Volkswagen Passat двигался со стороны Уралмаша. Именно там очевидцы заметили компанию, которая грубо затолкала парня в салон.