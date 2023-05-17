Коллекцию Музея узкоколейных железных дорог в Екатеринбурге пополнил восстановленный паровоз из парка Энгельса

Сейчас паровозик размещен в Музее ДЖД. Фото: пресс-служба СвЖД

Коллекцию Музея узкоколейных железных дорог на Свердловской детской железной дороге пополнил восстановленный до рабочего состояния узкоколейный паровоз 157С-063. Этот локомотив хорошо знаком жителям Екатеринбурга, так как до момента своего «второго рождения» долгие годы стоял в парке им. Энгельса.

В процессе реставрации перед специалистами СвЖД стояла задача не только воссоздать первоначальный облик паровой машины, но и восстановить ее до ходового состояния. Была проведена научно-исследовательская работа, подняты архивы, заново разработана необходимая техническая документация, по которой затем изготавливались узлы и агрегаты. В частности, была полностью восстановлена силовая установка: котел, топка, парораспределительный механизм и др. В ходе реконструкции пришлось осваивать многие технологии, применявшиеся в 30-е годы прошлого века: например, клепку и чеканку при ремонте барабана котла. Элементы внешней обшивки и интерьера были созданы заново.

Возрожденный локомотив 157С-063 находится в депо малой магистрали в парке Маяковского и будет доступен для осмотров в рамках организованных экскурсий. Сейчас завершаются работы по приданию ему аутентичной окраски. В Ночь музеев паровоз будет выставлен на открытой площадке ДЖД. По особым случаям его можно будет увидеть «на ходу»: например, он уже участвовал в торжествах ко Дню Победы.

Раньше паровозик выглядел так. Фото: пресс-служба СвЖД

Напомним, узкоколейный паровоз 157С-063 был построен на заводе «Красное Сормово» в 1936 году. Много лет он трудился на Кировградском медеплавильном комбинате, а с лета 1983 года был выставлен в парке им. Энгельса в Свердловске для развлечения детей и ознакомления их с техникой. Более тридцати лет этот редкий образец (таких «паровозиков» осталось всего два в стране) являлся визитной карточкой парка. К сожалению, действия вандалов и влияние климатических факторов постепенно привели его к разрушению.

В конце 2014 года по согласованию с администрацией города паровоз был демонтирован и вывезен для реставрации и последующей передачи в коллекцию создаваемого в то время Музея узкоколейных железных дорог. Свердловская магистраль, чтобы сохранить традиционный облик городского парка, предоставила взамен специально подготовленную модель подвижного состава.

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Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в Екатеринбурге является центром сохранения исторического наследия отечественных «узкоколеек» (железнодорожных линий с шириной колеи 750 мм). В 2016 году на ее базе был открыт уникальный Музей узкоколейных железных дорог. Его коллекция насчитывает уже около 100 экспонатов из разных регионов России, стран бывшего СССР и Восточной Европы (многие сохранились в единственном экземпляре). На открытой экспозиционной площадке выставлено более 50 единиц техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Значительная часть техники – на ходу. Семи образцам присвоен официальный статус памятников науки и техники РФ.