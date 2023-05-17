Предполагается, что Наталья могла отправиться на попутном транспорте в сторону Тюмени или Екатеринбурга. Фото: МО МВД «Тавдинский»

В Тавде из психоневрологического интерната сбежала 42-летняя женщина. По данным полиции, Наталья Макеевская самовольно покинула учреждение еще утром 11 мая, теперь ведутся ее поиски.

- Приметы женщины: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темного цвета до плеч, - уточнили в МО МВД «Тавдинский».

В момент ухода была одета в шапку черного цвета, куртку черного цвета выше колен, брюки черного цвета, полусапожки черного цвета, с собой имелся пакет-майка черного цвета.

Предполагается, что Наталья могла отправиться на попутном транспорте в сторону Тюмени или Екатеринбурга.

- В случае, если вы подвозили в попутном направлении гражданку Макеевскую либо вам известно местонахождение разыскиваемой, просим вас связаться с нами по телефону: 8 (34360) 5-29-61; 8-900-048-73-10, - добавили в полиции.