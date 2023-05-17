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НовостиПроисшествия17 мая 2023 11:08

На Сургуте на самокатчика, который сбил малыша, завели уголовное дело

17-летний парень рискует оказаться за решеткой
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Самокатчика отправят под суд за беспечную езду

Самокатчика отправят под суд за беспечную езду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте на 17-летнего самокатчика завели уголовное дело, после того, как он в начале мая в одном из городских парков сбил 5-летнего малыша, который катался на велосипеде. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

После столкновения у малыша диагностировали вдавленный перелом лобной кости, а из-за осколков костей в голове был риск повреждения головного мозга.

Уголовное дело на самокатчика завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободны на срок до трех лет.

Сейчас мальчик с травмами находится в сознании, чувствует он себя хорошо. Ему необходимо пройти курс краткой реабилитации в нейрохирургическом отделении, а потом – углубленную реабилитацию. Когнитивных изменений у него не зафиксировано.