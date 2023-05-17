На Урале разыскивают женщину, пропавшую почти год назад

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

На Урале разыскивают 40-летнюю Татьяну Дурницину из Пригородного района Нижнего Тагила. Женщина пропала еще летом 2021 года. Она перестала выходить на связь с родственниками. Об этом сообщила в отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» сестра пропавшей без вести женщины еще в марте.

- На ее попечении остались две несовершеннолетние племянницы, мать которых злоупотребляет спиртным и совершенно не заботится о своих детях, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Сотрудники полиции проводят необходимые розыскные мероприятия.

Полиция просит откликнуться тех, кто располагает информацией о местонахождении женщины и передать сведения в дежурную часть по телефону (3435)97-63-02.

Напомним, на Урале пропавшего в Красноуфимске 46-летнего Евгения Бурова нашли мертвым. О его местонахождении ничего не было известно с 14 мая. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

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