В Академическом из 16-этажного дома из-за пожара эвакуировались 10 человек

Фото: читатель КП

В Академическом районе днем 17 мая произошел пожар в 16-этажно доме на Краснолесья, 20. По словам очевидцев, в одной из квартир на восьмом этаже горел балкон. Из задымленного здания самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 10 человек, из них двое детей.

- В 13:24 поступило сообщение о пожаре. На площади три квадратных метра горели личные вещи. В тушении пожара участвуют 4 единицы техники и 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 13:35 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало

Напомним, в Ревде вечером 16 мая произошел пожар в пятиэтажке на улице Павла Зыкина. В доме вспыхнула квартира, находящаяся на четвертом этаже. Из задымленного здания звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасены три человека, из них один ребенок.

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