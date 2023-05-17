Прощание с Игорем Истоминым состоится 18 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге простятся с бойцом, погибшим на СВО год назад. Игорь Истомин ушел на спецоперацию добровольцем, и долгое время числился без вести пропавшим. Об этом рассказали в Свердловском областном студенческом отряде. Игорь Истомин пел в ССО «АссоЛЬ».

- Он оставил нам невероятное количество песен, которые будут петь многие поколения студенческих отрядов. Талантливый автор и исполнитель, яркий и неутомимый, настоящий боец, великолепный друг, надежный товарищ, любящий муж и отец, - рассказали в группе «ВКонтакте» отряда. - Наши слова поддержки и лучики любви родным и близким Игоря.

У мужчины остались жена и дети.

Прощание с Игорем Истоминым состоится 18 мая. Его похоронят на кладбище Лесном.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о судьбе военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО.

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