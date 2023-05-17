В Свердловской области установили восемь новых комплексов видеофиксации на дорогах

В каждом комплексе в среднем по 12 камер Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года на дорогах Свердловской области появились новые комплексы фото и видеофиксации нарушений. Их установили на дорогах «Арамиль – Андреевка», «Ревда – Дегтярск – Курганово», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

В каждом комплексе в среднем по 12 камер. Они способны зафиксировать не только превышение скорости, но и выключенные фары и непристегнутый ремень.

- Комплексы, устанавливаемые на дорогах Свердловской области эффективны, камеры на перекрестках способны распознавать до 90-95% нарушений, - отметили в УГМК-Телеком.

Эффект от установки данных комплексов уже есть, в регионе сократилось число ДТП, в том числе со смертельным исходом.

- Согласно статистике Госавтоинспекции, число погибших в ДТП из-за нарушений водителей сократилось на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, –уточнили в УГМК-Телеком.

Кстати, в августе прошлого года мы писали о забавном штрафе, который пришел водителю из Екатеринбурга. «Газелист» нарвался на штраф из-за непристегнутого плюшевого кота на переднем сидении.