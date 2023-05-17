В Екатеринбургском зоопарке призвали горожан приносить листья одуванчиков

Принести листья одуванчиков можно на проходную зоопарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке 17 мая призвали горожан приносить листья одуванчиков. Ими будут кормить обитателей зверинца.

- Вы сможете разнообразить рацион наших обитателей! Главное, помните, нашим питомцам необходимы именно листья. Цветки и стебли их не устраивают. Народ пошел привередливый, - рассказали в зоопарке. - Помните, что для одного сорняк, для другого изысканный деликатес.

Принести листья одуванчиков можно на проходную зоопарка со стороны ул. Луначарского с 10:00 до 20:00.

Напомним, в зоопарке Екатеринбурга появился новый питомец. В уральскую столицу из Калининграда прибыл редкий вид кенгуру Беннета. В Екатеринбурге новосел составит компанию другим сумчатым питомцам зоопарка. Здесь уже живет, например, пара кенгуру Хагена - Пол и Мэгги.

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