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НовостиОбщество17 мая 2023 8:52

В Екатеринбургском зоопарке призвали горожан приносить листья одуванчиков

Ими будут кормить обитателей зверинца
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Принести листья одуванчиков можно на проходную зоопарка

Принести листья одуванчиков можно на проходную зоопарка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке 17 мая призвали горожан приносить листья одуванчиков. Ими будут кормить обитателей зверинца.

- Вы сможете разнообразить рацион наших обитателей! Главное, помните, нашим питомцам необходимы именно листья. Цветки и стебли их не устраивают. Народ пошел привередливый, - рассказали в зоопарке. - Помните, что для одного сорняк, для другого изысканный деликатес.

Принести листья одуванчиков можно на проходную зоопарка со стороны ул. Луначарского с 10:00 до 20:00.

Напомним, в зоопарке Екатеринбурга появился новый питомец. В уральскую столицу из Калининграда прибыл редкий вид кенгуру Беннета. В Екатеринбурге новосел составит компанию другим сумчатым питомцам зоопарка. Здесь уже живет, например, пара кенгуру Хагена - Пол и Мэгги.

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