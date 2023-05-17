В Новом Уренгое школьников обучат управлению беспилотниками

Школьники смогут самостоятельно управлять дронами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Нового Уренгоя создадут кружок, в котором учеников будут готовить управлять беспилотниками. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Технология, которой будут обучать школьников, позволяет управлять дроном на больших расстояниях и получать изображение в режиме реального времени.

Курсы будет вести учитель технологии школы №3 Андрей Сердюков, который одержал победу в грантовом конкурсе «Педагогический состав», и теперь получит для реализации своей идеи 250 тысяч рублей.

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