В Каменске-Уральском стали раскрывать больше преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам четырех месяцев 2023 года в городе Каменск-Уральский на 6,7% увеличилось число преступлений, при этом, их раскрываемость выросла на 11,2%. Процент раскрываемости составил 70,6%, притом, что в среднем по Свердловской области этот показатель составляет 62,5%.

По информации портала KU66.RU, в городе в период с января по май снизилось количество краж и грабежей. Стало более безопасно в общественных местах, в которых число краж снизилось на 10,3%.

Также, в Каменске-Уральском стало меньше преступлений, которые совершают мигранты, стали меньше торговать наркотиками. Одна из самых острых проблем – кибер-преступления. Есть проблемы в сфере соблюдения правила дорожного движения.

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