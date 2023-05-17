Лук в некоторых магазинах стоит от 90 рублей и выше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова подорожал лук. Средняя стоимость овоща, по данным Свердловскстата на 10 мая, составляет 77,8 рублей. При этом в некоторых магазинах он стоит от 90 рублей и выше.

Ранее в ФГБУ «Центр Агроаналитики», подведомственном учреждении Минсельхоза России сообщали, что лук подорожал потому, что Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия ввели запрет на экспорт овощей до конца апреля, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Отметим, что свежий урожай уже начали завозить в магазины Свердловской области, но его сейчас мало, поэтому цены пока не снижаются.

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