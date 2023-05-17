В Ревде из горящей пятиэтажки спасли трех человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде вечером 16 мая произошел пожар в пятиэтажке на улице Павла Зыкина. В доме вспыхнула квартира, находящаяся на четвертом этаже. Из задымленного здания звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасены три человека, из них один ребенок. Еще пять человек эвакуировались до прибытия пожарных самостоятельно.

- В 20:56 поступило сообщение о пожаре. На площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 21:02 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 21:28. Во время пожара никто не пострадал.

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