Больше 30% екатеринбуржцев поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя людям до 21 года

Всего 18 процентов горожан против таких мер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Екатеринбурга одобряют запрет на продажу крепкого алкоголя для молодежи, не достигшей 21 года. Всего такие меры поддерживают 35 процентов горожан. Такими результатами опроса поделились в компании Superjob.

Запрет на продажу любого алкоголя поддержали еще 37 процентов екатеринбуржцев. В опросе приняли участие люди разных возрастов. Категоричны в этом вопросе горожане старшего возраста.

- По мнению 58% екатеринбуржцев, минимальный возраст, с которого в России должна быть разрешена продажа алкоголя, — 21 год. В поддержку действующей нормы (с 18 лет) высказался каждый четвертый (25%), и лишь 4% опрошенных предложили разрешить продавать спиртное уже с 16 лет, - рассказали в компании.

Ранее Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя людям, которые младше 21 года. Только 18 процентов жителей Екатеринбурга не поддержали такую инициативу. Респонденты считают, что такие меры не помогут, они лишь приведут к потреблению некачественного спиртного.

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