В Свердловской области начались поиски пропавшего 81-летнего мужчины

В день исчезновения мужчина был одет в куртку молочного цвета, красную олимпийку на молнии, синие джинсы и ярко-красную кепку. Фото: «ЛизаАлерт»

В свердловском городе Артемовский пропал 81-летний мужчина. О местонахождении Владимира Ткачук не известно с 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

В день исчезновения мужчина был одет в куртку молочного цвета, красную олимпийку на молнии, синие джинсы и ярко-красную кепку. На данный момент поисками пенсионера занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

- Приметы – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы седые, пострижен коротко, - рассказали волонтеры.

Если вам известно, где может находиться Владимир Ткачук, сообщите об этом волонтеру поискового отряда «ЛизаАлерт» Олесе по номеру 89222190672. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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