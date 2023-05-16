В центре Екатеринбурга пьяный водитель въехал в иномарку

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга пьяный автомобилист устроил аварию. Вечером 15 мая водитель на Peugeot влетел в Skoda. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском ГИБДД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Куйбышева-Розы Люксембург. Автомобилист в Peugeot был в нетрезвом состоянии. Он не уступил дорогу встречному автомобилю и врезался в Skoda. Момент столкновения попал на видеозапись.

- При проверке водителя Peugeot на трезвость, показания алкотестера составили 0,300 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в Госавтоинспекции.

В аварии пострадала невиновная автомобилистка. Ее доставили в городскую больницу №36. По предварительной информации, у женщины перелом руки.

На данный момент автоинспекторы работают на месте. Они выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

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