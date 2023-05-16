В Екатеринбурге осудят мужчину и женщину, угнавших автомобиль

Женщина и ее знакомый предстанут перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят мужчину и женщину, которые угнали машину. Также молодые люди попытались сжечь иномарку Kia Rio. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В начале 2023 года 47-летняя женщина решила отомстить своему возлюбленному. Она решила угнать и сжечь его автомобиль, который тот использовал для работы в такси. Для этого женщина попросила о помощи своего 24-летнего знакомого.

- Воплощая задуманное, злоумышленница втайне от сожителя взяла ключи от автомобиля и передала их обвиняемому, также сообщив ему о местонахождении указанного автомобиля с целью его последующего угона и уничтожения путем поджога, - рассказали в ведомстве.

Молодой человек угнал авто. Однако он решил не уничтожать машину, а продать ее. Так он причинил ущерб мужчине в 500 тысяч рублей. На женщину и его знакомого возбудили уголовное дело. Она обвиняется в угоне и покушении на уничтожения чужого имущества. Молодой человек предстанет перед судом за кражу в особо крупном размере.

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