Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 33 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист угнал у местного жителя дорогой велосипед. Пострадавший владелец обратился в полицию и рассказал, что неизвестные украли его байк фирмы Giant Roam, которые он оставил возле многоквартирного дома на улице Малышева.

Сумму причиненного ущерба он оценил в 33 тысячи рублей.

- Сотрудники уголовного розыска в результате оперативных мероприятий изобличили подозреваемого в хищении велотранспорта и задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу 29-летний житель уральской столицы, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.