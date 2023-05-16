В Верхней Пышме мужчина убил собутыльника из-за оскорблений в сторону его девушки

Свердловчанина осудили на девять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 36-летний местный житель избил своего собутыльника до смерти. Причиной нападения стало оскорбление возлюбленной свердловчанина. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Вечером 22 августа 2022 года свердловчанин распивал спиртное в компании нового знакомого 61 года. Застолье проходило в доме на улице Красноармейской. Во время посиделки уралец предложил знакомому пообщаться с его девушкой по телефону. Однако в какой-то момент мужчине показалось, что собутыльник оскорбил возлюбленную.

- По этому поводу он вступил в конфликт с собутыльником и стал причинять ему удары руками и ногами. После избиения, когда потерпевший лежал на земле, подсудимый включил функцию видеозаписи на своём телефоне и стал снимать избитого мужчину, требуя от него извинений в адрес якобы оскорбленной девушки, - рассказали в Следственном комитете.

Не получив извинений, мужчина окончил съемку и решил вызвать скорую помощь для знакомого. Однако врачам он сообщил, что мужчину он нашел избитым на улице. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Сотрудники СК провели комплекс мероприятий и доказали виновность 36-летнего мужчины. Уголовное дело свердловчанина передали в суд. Там ему назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru