ФСБ пресекла деятельность восьми групп диверсантов в Свердловской и Тюменской областях

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ФСБ с прошлого года пресекли деятельность уже восьми диверсионно-разведывательных групп в Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщил представитель свердловского УФСБ во время официального совещания по противодействию терроризму.

- Члены этих ДРГ планировали совершить серию террористических актов и диверсий. В общей сложности было задержано 20 человек, расследуются 13 уголовных дел, - заявила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором обсуждались главные вопросы по обеспечению безопасности в регионе.

- По результатам совещания выработаны меры, направленные на совершенствование организации информирования жителей о работе органов власти и силовых структур в области профилактики терроризма, - добавили в ведомстве.