Екатеринбуржцу выплатили больше миллиона рублей моральной компенсации за причинение тяжкого вреда

Мужчину, напавшего на екатеринбуржца, осудили
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Екатеринбурга получил больше миллиона рублей через суд. Деньги свердловчанину выплатили в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее на екатеринбуржца напал мужчина. Его уже осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда у свердловчанина обнаружили черепно-мозговую травму. Он остался инвалидом. Однако пострадавшему так и не выплатили компенсацию.
- В ходе рассмотрения гражданского дела прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований истца о компенсации морального вреда, - рассказали в ведомстве.
Прокурор доказал, что мужчина является инвалидом первой группы, нуждается в уходе и не может вести полноценный образ жизни. А также свердловчанин до сих пор испытывает физические и моральные страдания.
Суд вынес решение о взыскании с ответчика компенсации в размере одного миллиона рублей. Помимо этого, нападающий обязан опалить расходы на лечение, которые превысили 360 тысяч рублей.
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