На 20% прочнее: российские разработчики создали новый сплав тончайшей фольги для аккумуляторных батарей

Фото: пресс-служба РУСАЛа

В России один из крупнейших в мире производителей алюминия представил новую разработку высокопрочной тонкой фольги толщиной 8 микрон для аккумуляторных батарей. В результате применения новых фольговых сплавов алюминия и железа специалистам удалось добиться повышения прочности продукции на 20% по сравнению с фольгой обычного сплава.

Механические свойства стали выше за счет введения микролегирования различными элементами, включая скандий. Это также позволило выдержать баланс стоимости и характеристик. В отличие от пищевой фольги новая промышленная фольга имеет глянцевую поверхность с двух сторон.

Фото: пресс-служба РУСАЛа

- Новая разработка будет способствовать повышению удельных характеристик емкости аккумуляторов на 2-3%, – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Напомним, что энергетическая емкость любых аккумуляторов напрямую влияет на эффективность работы электрического транспорта, а использование алюминиевой фольги с низким углеродным следом является дополнительным преимуществом для решения актуальных экологических задач.