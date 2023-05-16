На их месте появятся заведения под названием «Ростик'с» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроются почти 30 ресторанов быстрого питания KFC, на их месте появятся заведения под названием «Ростик'с».

По данным издания «Интерфакс», ресторанный холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже своего бизнеса в стране. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

Напомним, что в июне прошлого года в уральской столице возобновили свою работу точки бывшего «Макдоналдса». Теперь заведение называется «Вкусно – и точка».

После ухода Макнодальдса из России, сеть их ресторанов приобрел бизнесмен Александр Говор. Ранее он управлял ресторанами в Сибири, работавшими по франшизе.