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НовостиОбщество16 мая 2023 12:21

В Екатеринбурге закроются почти 30 ресторанов быстрого питания KFC

На их месте появятся заведения под названием «Ростик'с»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На их месте появятся заведения под названием «Ростик'с»

На их месте появятся заведения под названием «Ростик'с»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроются почти 30 ресторанов быстрого питания KFC, на их месте появятся заведения под названием «Ростик'с».

По данным издания «Интерфакс», ресторанный холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже своего бизнеса в стране. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

Напомним, что в июне прошлого года в уральской столице возобновили свою работу точки бывшего «Макдоналдса». Теперь заведение называется «Вкусно – и точка».

После ухода Макнодальдса из России, сеть их ресторанов приобрел бизнесмен Александр Говор. Ранее он управлял ресторанами в Сибири, работавшими по франшизе.