Городская больница заявила о приостановке приема пациенток в акушерское отделение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде на неопределенный срок закрылся местный роддом. Городская больница заявила о приостановке приема пациенток в акушерское отделение, такие меры были приняты на основании приказа Министерства Здравоохранения до особого распоряжения.

- Госпитализация беременных, рожениц и родильниц низкой и средней групп риска городского округа Ревда будет осуществляться в ГАУЗ СО «ГБ города Первоуральск» бригадой скорой медицинской помощи, - сообщают в Telegram-канале «Ревдинской городской больницы».

Беременные из группы риска будут направляться на госпитализацию в соответствии с действующей маршрутизацией. По данным медицинского учреждения, прием пациенток прекратится с 22 мая.