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НовостиОбщество16 мая 2023 11:51

В Ревде на неопределенный срок закрылся местный роддом

Городская больница заявила о приостановке приема пациенток в акушерское отделение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Городская больница заявила о приостановке приема пациенток в акушерское отделение

Городская больница заявила о приостановке приема пациенток в акушерское отделение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде на неопределенный срок закрылся местный роддом. Городская больница заявила о приостановке приема пациенток в акушерское отделение, такие меры были приняты на основании приказа Министерства Здравоохранения до особого распоряжения.

- Госпитализация беременных, рожениц и родильниц низкой и средней групп риска городского округа Ревда будет осуществляться в ГАУЗ СО «ГБ города Первоуральск» бригадой скорой медицинской помощи, - сообщают в Telegram-канале «Ревдинской городской больницы».

Беременные из группы риска будут направляться на госпитализацию в соответствии с действующей маршрутизацией. По данным медицинского учреждения, прием пациенток прекратится с 22 мая.