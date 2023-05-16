В Нижнем Тагиле школа выплатит первокласснице 80 тысяч за падение со шведской стенки

После падения снаряда девочка получила механическую травму зубов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле школа должна выплатить восьмилетней девочке больше 80 тысяч рублей из-за травмы, которую ученица получила во время продленки. Инцидент произошел 12 января этого года, ребенок травмировался в спортзале.

- Она подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. В результате технической неисправности спортивное сооружение, ненадлежащим образом закрепленное к стене, упало, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

После падения снаряда девочка получила механическую травму зубов. Проверка надзорного ведомства показала, что оборудование было установлено с нарушениями.

- Также суд взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 80 тысяч компенсации морального вреда и 1 120 рублей компенсации материального ущерба, - добавили в ведомстве.