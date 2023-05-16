В Свердловской области появился отдел по борьбе с киберпреступлениями

Новый отдел возглавил полковник полиции Евгений Полупанов Фото: предоставлено В.Н.Горелых

В свердловской полиции появился отдел по борьбе с киберпреступлениями. Руководителем Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) стал офицер полковник полиции Евгений Полупанов ранее возглавлявший отдел «К».

- Главной задачей УБК является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием Интернет ресурсов, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Это то, чем ранее занимался не безызвестный отдел «К», личный состав которого вошел в новое подразделение.

Валерий Горелых также добавил, что на территории и нашего региона за четыре месяца из общего числа преступлений каждое восьмое связано с мошенническими действиями в отношении граждан при помощи IT-технологий. Общий ущерб, причиненный людям за это время, составил свыше 670 миллионов рублей.

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