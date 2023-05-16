Шашлыки во время действия особого противопожарного режима запрещено Фото: ИВАНОВА Диана

13 мая специалисты надзорных органов Нижнего Тагила выявили район, жители которого чаще других нарушают противопожарный режим. Это Дзержинский район, где на горожан составили за день восемь административных протоколов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Пять нарушений касаются сжигания мусора на приусадебных участках, три – разведения огня в мангалах с целью жарки шашлыков.

В администрации района говорят, что рейды с целью пресечения использования открытого огня проводят каждый день. Чаще всего закон нарушают жители частного сектора и владельцы дач.

Жители частных домов могут рассчитывать за нарушение противопожарного режима на штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица пострадают на 10-15 тысяч рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 70 до 150 тысяч рублей.