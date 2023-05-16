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НовостиДом. Семья16 мая 2023 8:41

На Ямале стартовал сезон охоты на пернатую дичь

Разрешения на отстрел птиц получили больше семи тысяч человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сезон охоты на Ямале пройдет с ограничениями

Сезон охоты на Ямале пройдет с ограничениями

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

На Ямале открыт сезон охоты на уток, гусей, глухарей, тетеревов и серых ворон. Первыми для охотников открыли угодья южнее Губкинского, Мужей и Пурпе, включая Красноселькупский район, где сезон продлится до 22 мая. Об этом пишет портал «Ямал1».

На остальных территориях сезон охоты на глухарей и тетеревов будет открыт в период с 18 по 27 мая, на уток и гусей – с 20 по 29 мая. Использовать специальных подсадных можно до 9 июня.

По состоянию на 16 мая разрешения на охоту получили семь тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый охотник имеет право убить не больше 30 уток, 10 гусей, 3 глухарей, по пять тетеревов и серых ворон.

Напомним, что охота строго запрещена в семи заповедных зонах – в Приуральском, Шурышкарском и Пуровском районах.