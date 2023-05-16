Суд арестовал обвиняемого до 12 июля Фото: соцсети

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства двухлетней девочки в Екатеринбурге. Трагедия в многоэтажке на Парниковой произошла 13 мая, когда отчим пытался успокоить кричащего ребенка. По версии следствия, Роман Большаков закрыл девочке дыхательные пути ладонью.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, он арестован. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о комплексе проводимых в ходе уголовного дела следственных действий, - сообщили в Следственном комитете России.

Ранее родственники мамы девочки рассказали, что девушка познакомилась с Романом четыре года назад, когда ей было лишь 16. Известно, что в начале 2021 года она родила дочку от другого мужчины.

- Роман довольно застенчивый молодой человек, никогда не отличался агрессией. В школе подвергался насмешкам, но реагировал на них спокойно. Всегда был очень позитивным, никогда не отказывался от проведения времени с одноклассникам. Мы часто проводили время у него дома, компанией ребят. Учился средне, особо не выделялся, заслуг как таковых я не замечал за время учебы. Дурных привычек не имел, влечений к плохим компаниям тоже, - рассказал «КП-Екатеринбург» бывший одноклассник задержанного.