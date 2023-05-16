Екатеринбург может снова накрыть смогом от пожаров

В Свердловской области до 17 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург утром,16 мая впервые за несколько дней не накрыло смогом от лесных пожаров. Однако уже к вечеру в городе, возможно, снова станет нечем дышать. Все дело в направлении ветра.

- При дальнейшем смещении антициклона восточнее, в сторону Северного Урала, ветер в Свердловской области ближе к вечеру изменит направление на северо-восточное, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - В результате дым от еще сохранившихся пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга.

Напомним, в Свердловской области до вечера,17 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Синоптики бъявили НМУ первой степени опасности.

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