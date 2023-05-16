Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза

Непотушенными остаются 19 лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области улучшается ситуация с пожарами. По данным департамента информполитики региона, за сутки площадь действующих природных возгораний сократилась в три раза и составляет 4,6 тысячи гектаров.

- На тушении пожаров на Среднем Урале в последние сутки работали 7 бортов, авиацией выполнено 54 сброса, в общей сложности сброшено 433 тонны воды, - сообщили в департаменте информполитики.

Количество возгораний в лесах также уменьшилось. На утро 16 мая непотушенными остаются 19 пожаров, из них 12 локализованы и не распространяются.

Напомним, в Свердловской области нарушители особого противопожарного режима продолжают получать штрафы. Так, за 14 мая в регионе провели 62 рейда, за сутки обследовано 194 территории, возбуждены восемь административных расследований.

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