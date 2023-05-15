В Богдановиче котенок выпал с пятого этажа

Мартына спасли волонтеры. Фото: благотворительный фонд «Клякса»
В Богдановиче котенок выпал из окна пятого этажа дома на Партизанской, 30. Он упал на асфальт и получил множество травм. Сейчас волонтеры пытаются помочь животному. Информация об этом появилась в сообществе благотворительного фонда «Клякса» во «Вконтакте».
Страшный инцидент произошел на глазах у женщины из соседнего дом. Она проявила сострадание и решила помочь животному. Его передали волонтерам «Кляксы».
Котенок нуждается в ветеринарной помощи. Фото: благотворительный фонд «Клякса»
Как рассказывают представители фонда, кота назвали Мартыном. А от гибели его спасло только то, что он еще совсем маленький и имеет небольшой вес. Однако, несмотря на это, у котенка есть травмы. При падении он сломал кость лопатки и пальцы передних лап.
- Заявление в полицию готовим. Адрес известен. Сейчас Мартыну нужна ветеринарная помощь, - рассказали в благотворительном фонде.
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