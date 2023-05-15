В Екатеринбурге почти месяц ищут 28-летнего мужчину

При себе у мужчины есть паспорт. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге около месяца ищут пропавшего 28-летнего мужчину. О местонахождении Максима Темлякова ничего не известно с 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения Максим Темляков был одет в черное полупальто, синие джинсы и черные ботинки. При себе у мужчины есть паспорт. Он может находиться в любой части города.

Поисками Максима Темляков занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Юлии по номеру 8-953-601-80-76. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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