Два свердловчанина убили собутыльника из-за подозрения в краже алкоголя

15 мая мужчин осудили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя Екатеринбурга отправятся в тюрьму за убийство своего собутыльника. Причиной нападения стало подозрение в краже алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 11 октября 2022 года. Мужчины 38 и 32 лет выпивали рядом с домом на Войкова, 90 вместе с приятелем. Однако во время застолья у знакомого из кармана выпал бутылек со спиртом. Два екатеринбуржца заметили это и подумали, что тот украл у них алкоголь.

- Злоумышленники из мести за предполагаемую кражу спиртного нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего, а затем поочередно множественные удары ножом по лицу, шее, груди и животу лежащего на земле мужчины, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался. Суд над мужчинами состоялся 15 мая. Свердловчане отправятся в колонию строгого режима на 14 и 15 лет. Помимо этого, к наказанию добавили еще 1,5 года ограничения свободы.

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