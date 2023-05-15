На Урале работают три вертолета соединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные вертолеты подключились к тушению лесных пожаров в Свердловской области. Минобороны России показало кадры, на которых авиация борется с последствиями мощной стихии.

- Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа оказывают помощь в ликвидации возгораний и защиты от огня населенных пунктов, - сообщают в пресс-службе министерства.

Так, на Урале работают три вертолета соединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, они сбрасывают воду на очаги в районах населенных пунктов Полевской, Мраморское и Суворы, где проживает более 50 000 человек.

- За одну летную смены экипажи вертолетов Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, совершают до 12 сбросов воды общим объемом около 50 тонн, - добавляют в Минобороны.